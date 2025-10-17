«Варварские действия»: в СПЧ оценили политику Латвии по русскоязычным

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Латвия и ее соседи по ЕС систематически нарушают права русскоязычных жителей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на выступление правозащитника в пресс-центре РИА Новости.

Брод принял участие в круглом столе «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике». Он подчеркнул, что в МИД России неоднократно осуждали «варварские неонацистские действия» Латвии.

«Это недопустимо, это противоречит нормам международного права. <...> Мы должны обеспечить условия для приема, адаптации, социализации и обустройства депортированных граждан», - заявил правозащитник.

Три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в стране россиян подтверждать знание латышского языка. В 2023 году 46 процентов россиян смогли подтвердить владение языком. Остальным был предоставлен двухлетний срок на эту процедуру.

Россия ответит Латвии санкциями на высылку граждан из страны

В 2025 году сообщалось, что 841 россиянин не запросил статус постоянного резидента страны. Для запроса этого статуса требовалось сдать языковой экзамен. Латвия потребовала от всех не подтвердивших статус покинуть страну до 13 октября. СМИ писали, что под угрозой выдворения чаще всего оказываются пожилые люди.