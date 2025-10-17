Президент США Дональд Трамп якобы повышал голос на российского коллегу Владимира Путина во время встречи на Аляске в сентябре. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

В публикации говорится, что встреча президентов началась с обмена рукопожатиями и дружелюбной улыбки американского лидера, но быстро переросла в острую конфронтацию за закрытыми дверями. Сообщается, что Трамп неоднократно повышал голос и угрожал покинуть переговоры.

Поводом для обострения обстановки стал отказ российской стороны принять американское предложение о смягчении санкций в обмен на прекращение огня. Владимир Путин, как утверждают собеседники издания, занял жесткую позицию, заявив, что конфликт может быть завершен исключительно при условии выполнения Киевом всех требований Москвы.

В ходе дискуссии российский президент сослался на фигуры древнерусской истории, включая князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также гетмана Богдана Хмельницкого. Эти исторические экскурсы, по данным источников, застали Дональда Трампа врасплох.

Напряженность в диалоге достигла пика, когда президент США, возмущенный ходом беседы, принял решение о досрочном прекращении встречи и отменил запланированный рабочий обед. На этом мероприятии делегации в расширенном составе должны были обсудить перспективы экономического партнерства и двустороннего сотрудничества.