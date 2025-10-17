Кремль оценил смену риторики Трампа

Детальное содержание разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должно остаться за пределами СМИ.

Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя смену риторики Трампа, заявившего о том, что "Томагавки" нужны самим США, и объявившего о предстоящем саммите в Венгрии.

"Президенты и до этого (до состоявшегося 16 октября телефонного разговора - прим. ТАСС) не отрицали возможность продолжения прямого диалога на высшем уровне, заявляли о своей готовности к этому и заинтересованности в этом. Но, конечно, содержание разговора должно остаться за пределами средств массовой информации. Он для этого и разговор двух президентов", - подчеркнул Песков.

