Кремль объяснил, почему Путин сейчас позвонил Трампу

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле упоминали, что разговор прошел по инициативе российской стороны. Пескова спросили, почему РФ сейчас инициировала беседу.

"Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется", - сказал представитель Кремля.

Саммит мира по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа прошел 13 октября. В нем приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Палестины Махмуд Аббас, а также лидеры еще более 20 государств. Позже, выступая в израильском парламенте, Трамп заявил, что это "исторический рассвет нового Ближнего Востока". В тот же день ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили всех заложников. 20 пленных были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительным срокам заключения.