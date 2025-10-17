Нарышкин назвал последствия передачи Tomahawk Украине

Российская Федерация расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны Соединенных Штатов и стран Запада.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

«Россия воспримет этот шаг, если он совершится, как враждебный», — поделился подробностями он.

При этом глава российской спецслужбы указал на то, что подобный шаг серьезно повысит риски в сфере безопасности не только в Европе, но и во всем мире.

Кроме того, директор СВР подчеркнул, что вопрос поставок крылатых ракет Tomahawk Украине поднимался в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 16 октября.

Накануне Дональд Трамп после разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о передаче украинской стороне дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил, что Соединенные Штаты сами в них нуждаются.