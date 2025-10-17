В Кремле ответили на вопрос о планах Путина перед встречей с Трампом

Точный маршрут президента России Владимира Путина перед саммитом с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште пока неизвестен.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Есть воля президентов, но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать главы МИД РФ И США. Сначала встретятся они. Обсудят», — объяснил он.

Песков добавил, что им необходимо будет определить переговорные команды.

Представитель Кремля добавил, что на переговоры есть политическая воля Путина и Трампа. По его словам, встреча должна пройти в течение двух недель. В данном контексте есть понимание того, что процесс нельзя «откладывать в долгий ящик».

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.