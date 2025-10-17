Дмитрий Песков заявил журналистам, что сроки проведения нового российско-американского саммита пока не понятны, но есть воля президентов, чтобы провести встречу.

По его словам, все вопросы, связанные с организацией встречи, включая перелёт борта N1 над странами НАТО, начнут прорабатываться главами внешнеполитических ведомств России и США.

Лавров и Рубио сначала созвонятся, а потом встретятся, уточнил спикер Кремля.

«Они и начнут обсуждать всю тему, вопросов много, надо определить переговорные команды, поэтому все будет поэтапно», — сказал Песков.

Комментируя слова Дональда Трампа о том, что встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, Песков сказал, что да, она, действительно, может состояться в течение двух недель или чуть позже.

