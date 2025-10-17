Венгрия гарантирует беспрепятственный въезд и выезд президента России Владимира Путина в страну, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы с уважением ждём президента Путина, разумеется, гарантируем, что он может приехать в Венгрию, успешно провести здесь переговоры и вернуться домой. Ничего согласовывать тут ни с кем не надо», — цитирует его РИА Новости.

16 октября по инициативе российской стороны прошла телефонная беседа Путина и Трампа.

После разговора Трамп заявил, что встретится с Путиным в течение двух недель.

По словам Ушакова, подготовка саммита начнётся с контактов главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.