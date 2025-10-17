Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда поспособствует снижению рисков непреднамеренной эскалации украинского конфликта, которая может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом, комментируя готовящийся саммит глав государств в Венгрии, в разговоре с Рамблером заявил политолог Богдан Безпалько.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, в ходе которого главы государств договорились провести личную встречу в столице Венгрии Будапеште.

После саммита в Анкоридже был период, когда Трамп пытался воздействовать на российское руководство в позитивном ключе, ожидая от него каких-то уступок. А когда Трамп увидел, что этого не происходит, он перешел к той политике, которую американские власти проводили ранее, то есть к политике угроз и давления. Он перешел к попыткам лишить Россию возможности продавать свои энергоресурсы и к прямым военным угрозам, к которым мы можем отнести возможные поставки ракет Tomahawk на Украину. Однако после общения Трампа и Путина по телефону, после донесения до президента США информации о возможных ответах РФ на подобного рода эскалацию возникла необходимость в проведении личной встречи глав государств. На ней стороны уточнят свои позиции и очертят те границы, переходить которые точно не стоит. При этом очевидно, что противостояние России и США после саммита не прекратится. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Встреча Путина и Трампа в Будапеште поможет снизить риски непреднамеренной эскалации украинского конфликта, подчеркнул эксперт.

«Многие опасаются такой эскалации и видят в ней возможное начало Третьей мировой войны. Опасность применения ракет Tomahawk состоит в том, что после этого очень легко соскользнуть в неконтролируемое противостояние, остановить которое будет уже невозможно, после которого будет невозможно договариваться. Поэтому можно надеяться хотя бы на то, что после встречи президентов России и США неконтролируемой эскалации не будет, ведь она никому не выгодна. А если кто-то из политиков хочет рисковать, то их нужно успокоить и убедить в том, что риск возникновения подобного рода конфликта совершенно недопустим», - сказал Безпалько.

В вопросах урегулирования украинского конфликта важно, чтобы Москве шли на уступки, добавил специалист.

«Интересы России должны быть учтены. Нужно пойти ей навстречу. Нужно договориться о компромиссных решениях. Мы согласны на то, чтобы все это было в том виде, при котором все сохранят свое лицо. Но после трех лет конфликта мы не никогда не пойдем на односторонние уступки. Так что уступки нам тоже нужны. Вот в этом и заключается суть предстоящих переговоров», - сказал эксперт.

