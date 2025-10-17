Выборы в Молдавии являются классическим примером того, как с помощью подтасовок и махинаций Запад привел к власти в стране политические силы, которые не пользуются поддержкой населения. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Парламентские выборы прошли в Молдавии 28 сентября. Им предшествовал отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционную партию «Великая Молдова» и оппозиционный блок «Победа».

По итогам голосования в парламент прошли партия «Действие и солидарность», возглавляемая президентом Молдавии Майей Санду, блок «Альтернатива», Патриотический блок, «Наша партия» и «Демократия дома». При этом правящая партия получила 55 мандатов из 101.

По словам депутат Госдумы Алексея Журавлева, парламентские выборы в Молдавии стали «классическим примером того, как в случае необходимости действуют западные структуры».

«Ни о какой демократии не может быть и речи. К власти с помощью спецслужб, подтасовок и махинаций подталкивают людей и политические силы, которые не поддерживаются населением», — заметил Журавлев.

Парламентарий уверен, что партия «Действие и солидарность» получила большинство в парламенте исключительно благодаря иностранному вмешательству и Молдавия стала первой страной в Европе, которая находится под внешним управлением.

«Понятно, что недовольства оппозиции никто не услышал — тот самый суд, который подтвердил результаты голосования, давно зависим от Санду и делает все, что ему скажут», — констатировал Журавлев.

Напомним, что в день голосования на выборах в Молдавии владелец Telegram Павел Дурова рассказал о том, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника и попросили помочь молдавским властям и ввести цензуру отдельных каналов в мессенджере, но он отказался.