Киев обстреливает гражданские объекты и устраивает теракты против мирного населения в ответ на попытки мирного урегулирования конфликта со стороны Москвы в рамках стамбульского процесса и саммита на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

Дипломат привел в пример серию массированных ударов Вооруженных сил Украины в период подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле. Также посол рассказал, что в преддверии саммита на Аляске украинские войска наносили удары по центру Донецка, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону и Брянска.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность, что украинский конфликт близок к завершению. При этом она не раскрыла, откуда у нее такая информация.

Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться о мирном урегулировании конфликта. Он пояснил, что «одуревшие соседи» Украины с Запада готовы «оттяпать» часть территории страны, как это было до начала Великой Отечественной войны.