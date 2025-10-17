Озвучены возможные темы встречи Путина и Трампа в Будапеште

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи в Будапеште могут обсудить такие амбициозные проекты, как транспортный переход через Берингов пролив. Об этом Life.ru заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Накануне, 16 октября, состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств договорились провести личную встречу в Будапеште.

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, предстоящая встреча президентов в Венгрии может стать отправной точкой обсуждения глобальных инициатив по Арктике, в том числе совместного освоения маршрутов и инвестиций в портовую и транспортную инфраструктуру.

CNN: Путин идеально рассчитал время для беседы с Трампом

«В повестку могут быть включены и более амбициозные проекты, которые ранее существовали лишь на уровне концепций. Среди них — идеи строительства транспортного перехода через Берингов пролив, которые в советское время прорабатывались в различных вариантах, включая дамбу, мост или тоннель», - пояснил член Национального финансового совета Банка России.

Гаврилов также отметил, что этот проект мог бы стать символом восстановления экономических связей между Россией и США.