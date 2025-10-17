Нарышкин рассказал, как РФ отреагирует на возможную отправку Tomahawk на Украину
Москва воспринимает возможную передачу Киеву американских ракет Tomahawk как враждебный шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
Чиновник пообщался с журналистами после совещания глав разведок стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча состоялась в Самарканде.
16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив возможную отправку Tomahawk на Украине. Как рассказал американский лидер, его российскому коллеге не понравилась эта идея.
СМИ: Трамп мог изменить позицию по Tomahawk после разговора с Путиным
Газета The Wall Street Journal написала, что Трамп после беседы с Путиным дал понять, что не планирует в ближайшее время передавать крылатые ракеты Киеву. По данным агентства Bloomberg, украинского лидера Владимира Зеленского встревожила смена позиции президента США относительно поставок Tomahawk в зону конфликта.