Москва воспринимает возможную передачу Киеву американских ракет Tomahawk как враждебный шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Чиновник пообщался с журналистами после совещания глав разведок стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча состоялась в Самарканде.

«[Отправка Tomahawk на Украину] существенным образом повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом», — подчеркнул Нарышкин.

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив возможную отправку Tomahawk на Украине. Как рассказал американский лидер, его российскому коллеге не понравилась эта идея.

СМИ: Трамп мог изменить позицию по Tomahawk после разговора с Путиным

Газета The Wall Street Journal написала, что Трамп после беседы с Путиным дал понять, что не планирует в ближайшее время передавать крылатые ракеты Киеву. По данным агентства Bloomberg, украинского лидера Владимира Зеленского встревожила смена позиции президента США относительно поставок Tomahawk в зону конфликта.