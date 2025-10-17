Президент России Владимир Путин идеально рассчитал время для телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы достичь дипломатической победы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«В дипломатии момент — это самое главное, и Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом — восьмого за последние восемь месяцев», — говорится в сообщении телеканала.

CNN называет разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

Как отмечает CNN, в Москве якобы рассчитывают, что одной перспективы прогресса на мирных переговорах может быть достаточно, чтобы побудить Трампа, жаждущего соглашения, отказаться от военных угроз в адрес России.

Как писало агентство Bloomberg, украинский лидер Владимир Зеленский был встревожен сменой позиции Трампа по Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.