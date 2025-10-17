Позиция России заключается в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на его территории. Сейчас формируются планы взаимовыгодного равноправного сотрудничества с этой страной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Всегда внимание многих международных игроков было привлечено к Афганистану. Позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны, - сказал он журналистам. - И в этом состоит интерес и региональных государств, и прежде всего интерес граждан Афганистана".

Нарышкин добавил, что, "по мнению российской стороны, для поддержания добрых отношений с Афганистаном необходим открытый и равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество".

"Планы организации взаимовыгодного экономического сотрудничества сейчас формируются. И к этому мы призываем и другие государства, потому что только вместе можно восстановить по-настоящему мирную жизнь в этой стране", - подчеркнул глава СВР.

Ранее Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.