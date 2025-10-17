Путин обсудил с Орбаном содержание беседы с Трампом и подготовку к саммиту

Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о содержании своего разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении по итогам разговора президента РФ и венгерского премьера.

Как указывается в сообщении пресс-службы, Путин отметил, "что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице".

Премьер Венгрии в свою очередь выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.