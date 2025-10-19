В Госдуме назвали самый короткий месяц на работе в следующем году

В Госдуме заявили, что самым коротким месяцем на работе в 2026 году станет январь. В нем будет всего 15 рабочих дней. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

© РИА Новости

«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15», — сообщила РИА Новости Светлана Бессараб.

Парламентарий также отметила, что если к официальным выходным прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, то работающие граждане России будут трудиться всего на 101 день больше, чем отдыхать. Бессараб напомнила, что график отпусков на предприятиях должен быть сформирован не позднее, чем за две недели до окончания текущего года.