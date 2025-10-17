Посол Нечаев: любые действия Запада с российскими активами являются воровством

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в комментарии для новостного агентства DPA, что любые не санкционированные Москвой операции с суверенными российскими активами являются воровством вне зависимости от ухищрений Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что инициаторы изъятия российских золотовалютных резервов это понимают и, боясь брать на себя ответственность за принятие решения, стремятся заручиться «круговой порукой».

«Этот ничтожный с точки зрения международного права шаг не останется без последствий, вся ответственность за которые полностью ляжет на плечи ЕС и его стран-членов», — цитирует Нечаева РИА Новости.

В Bloomberg ранее писали, что ЕС считает активы России единственным источником финансирования Киева.

Также агентство отмечало, что ЕС может создать схему кредитования Киева активами России в 2026 году.