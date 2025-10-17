Посол Нечаев: любые действия Запада с российскими активами являются воровством

RT на русском

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в комментарии для новостного агентства DPA, что любые не санкционированные Москвой операции с суверенными российскими активами являются воровством вне зависимости от ухищрений Еврокомиссии.

© ТАСС

Он подчеркнул, что инициаторы изъятия российских золотовалютных резервов это понимают и, боясь брать на себя ответственность за принятие решения, стремятся заручиться «круговой порукой».

«Этот ничтожный с точки зрения международного права шаг не останется без последствий, вся ответственность за которые полностью ляжет на плечи ЕС и его стран-членов», — цитирует Нечаева РИА Новости.

В Bloomberg ранее писали, что ЕС считает активы России единственным источником финансирования Киева.

Также агентство отмечало, что ЕС может создать схему кредитования Киева активами России в 2026 году.