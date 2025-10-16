Личные контакты президента РФ Владимира Путин и его американского коллеги Дональда Трампа могут реально поспособствовать разрешению кризиса безопасности в Европе. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги телефонного разговора двух лидеров.

"Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта. Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат назвал особенно важным то, что Путин в ходе беседы донес до Трампа, чем грозят поставки ракетных комплексов Tomahawk бандеровскому режиму.