В России рассказали, что беспокоило Трампа во время разговора с Путиным

В последнее время президент США Дональд Трамп делал слишком много провокационных заявлений относительно поставок вооружений Украине и получил предупреждения от России об ответных действиях, и, скорее всего, его волнуют предупреждения Москвы о размещении оружия в Латинской Америке. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Трамп уже получил предупреждение в мягкой форме от Москвы о том, что если он передаст ракеты Украине, то Россия должна будет на это ответить. Это означает размещение «Орешника» на территории латиноамериканских государств. Вот это и беспокоит Трампа больше всего, поскольку со странами Латинской Америки у него не самые лучшие отношения», — уточнил политолог.

«Будем надеяться, что разговор Трампа с президентом Путиным «приведет к отрезвлению» и Вашингтон больше не будет поднимать градус эскалации», — заключил Колташов.

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор прошел за день до встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk.

Ранее Трамп рассказал о большом разговоре с Путиным.