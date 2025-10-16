Стали известны темы телефонного разговора Трампа и Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

По словам Ушакова, Трамп и Путин поговорили о возможных поставках Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, а также обсудили перспективы проведения новой личной встречи. Он добавил, что администрации президентов незамедлительно займутся ее подготовкой.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации», — рассказал он.

Помимо этого Ушаков заявил, что в словах Трампа «буквально сквозила» тема сложности урегулирования конфликта на Украине. При этом глава Белого дома заявил, что у России и США есть «колоссальные» перспективы для взаимного сотрудничества.

16 октября Трамп и Путин провели телефонные переговоры. В процессе они договорились провести личную встречу в Будапеште.