Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по инициативе Москвы. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Я могу сказать, что разговор состоялся по нашей инициативе», — отметил он.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште