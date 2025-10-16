Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой в ходе специальной военной операции. При этом киевский режим, по его словам, прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским объектам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

«В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам», — сообщил Ушаков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что ВСУ наносят удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на что российская сторона вынуждена отвечать соответствующим образом. Такие действия Украины характеризуются как террористические.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявляли о поддержке Украиной террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки и привлечении боевиков из этого региона для участия в конфликте на стороне ВСУ. Российские власти фиксируют попытки вербовки боевиков и взаимодействие украинской стороны с международными террористическими организациями.