Захарова высказалась о гибели военкора Зуева на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители СМИ стали постоянной целью киевских властей, что происходит при молчаливом согласии западных стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента Ивана Зуева и ранение Юрия Войткевича в Запорожской области, передает РИА «Новости».

По ее словам, журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма. Она отметила, что Банковая убивает журналистов при попустительстве со стороны так называемых «цивилизованных».

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Ивана Зуева. В своем заявлении она пожелала скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.

Ранее военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Военкор Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.