Трамп оценил вероятность встречи Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп считает, что такая встреча возможна. Она также добавила, что сам американский президент хотел бы, чтобы такие переговоры состоялись.

«Он считает, что это возможно, и ему, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло», — рассказала Левитт.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, по итогам которого они анонсировали личную встречу в Будапеште.