Путин указал на парадоксальность конфронтации России и США

Нынешняя конфронтация между Россией и США выглядит парадоксально с учетом истории отношений двух стран, особенно в годы Второй мировой. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в этой оценке, указал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"С обеих сторон, кстати, говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой войны", - указал дипломат.

Ушаков рассказал: "Подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально".