Ушаков: Трамп не поздравлял Путина с прошедшим днем рождения

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября не поздравлял российского лидера Владимира Путина с прошедшим с днем рождения. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"До этого, честно говоря, не дошло, - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - День рождения, никто этот вопрос не поднимал, этот вопрос не затрагивался".

Представитель Кремля также отметил, что день рождения Путина был 7 октября и уже "давно прошел".