Ушаков: подготовка саммита РФ и США начнется с разговора Лаврова и Рубио

Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Предыдущая встреча двух президентов состоялась 15 августа на военной базе на Аляске. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие Ушаков и Лавров, с американской - Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.