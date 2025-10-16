Ушаков: подготовка саммита РФ и США начнется с разговора Лаврова и Рубио

Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я уже сказал, что президенты [РФ и США] договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым", - сказал Ушаков.

Предыдущая встреча двух президентов состоялась 15 августа на военной базе на Аляске. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие Ушаков и Лавров, с американской - Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.