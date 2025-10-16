Ушаков: Трамп на встрече с Зеленским будет учитывать позицию Путина

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским будет учитывать все тезисы, которые представил ему президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшего телефонного разговора. Такое мнение на брифинге выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Трамп упомянул, что он завтра встречается с Зеленским, и сказал, что в ходе контактов с Зеленским он учтет все соображения, которые были выдвинуты президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора", - сказал он, отвечая на вопрос, примет ли Трамп решение о поставке Tomahawk Киеву до личной встречи с Путиным.