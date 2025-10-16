Путин назвал последствия поставок Киеву «Томагавков» в беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе двухчасовой беседы обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки, в частности, тему возможной поставки Киеву крылатых ракет «Томагавк», рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III

Беседа лидеров России и США состоялась в четверг, 16 октября, по инициативе российской стороны. По ее итогам было принято решение о встрече президентов в Будапеште.

«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», — пояснил Ушаков.

Помощник президента уточнил, что Путин повторил тезис о том, что возможная поставка крылатых ракет этого типа Киеву не изменит ситуацию на фронте, но нанесет существенный ущерб отношениям РФ и США.

Глава России также подчеркнул, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО.