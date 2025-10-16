Захарова назвала изуверством дискриминацию спортсменов по национальности
Отстранение спортсменов от международных соревнований по национальным признакам является изуверством, которое не имеет право на существование. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.
"Мы видим, как по такому же принципу дискриминируются спортсмены и других государств, но мы видим, что есть уже ответы в правовом сегменте. Как мне кажется, важнее всего, что само сообщество, спортсмены, зрители, спортивная аудитория должны дать этому свой решительный ответ. Что это не устраивает людей в первую очередь, этому должен наступить какой-то конец. Это изуверство, которое не имеет права на существование", - отметила Захарова.
"Мы много лет говорили, что это не просто случайность, не просто политическая ангажированность, а это настоящая дискриминация. Дискриминация по национальному признаку, гражданскому признаку, признаку принадлежности к определенной цивилизации. Теперь это знаем не только мы, а все. К сожалению, не мы первые, не мы последние", - добавила собеседница ТАСС.
2 марта 2022 года Международная федерация настольного тенниса временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах. На следующий день ETTU отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2021/22. Позднее апелляционная комиссия европейского союза допустила "Факел-Газпром" и УГМК к Лиге чемпионов, назвав решение об отстранении российских клубов дискриминационным, и постановила пересмотреть результаты турнира в сезоне-2021/22. "Факел-Газпром" и УГМК должны были разыграть между собой путевку в финал Лиги чемпионов, куда вышла германская "Боруссия" из Дюссельдорфа, которую ETTU в итоге признал победителем турнира. Позднее ETTU сообщил, что в турнире сезона-2021/22 не будет победителя.
В июне 2024 года CAS отменил решение ETTU о неприглашении российских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой организации. При этом CAS оставил в силе решение ETTU о запрете использования национальной символики, а также государственного флага и гимна.