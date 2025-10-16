Песков: передача Киеву ракет «Томагавк» станет новым уровнем эскалации

Решение США поставить на Украину крылатые ракеты «Томагавк» станет существенным шагом в сторону качественно нового уровня эскалации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такую оценку этому дают и глава государства Владимир Путин, и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы об этом неоднократно говорили... Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации», — сказал Песков, добавив, что позиция Москвы хорошо известна в Вашингтоне и Киеве.

Говоря о возможном применении ВСУ ракет «Томагавк», Песков подчеркнул, что военные сделают всё возможное для обеспечения безопасности России.