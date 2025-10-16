В Госдуме рассказали, почему Эстония смогла перекрыть дорогу в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев прокомментировал запрет со стороны Эстонии на движение по дороге «Вярска – Саатсе», которая частично проходит через территорию России. Об этом сообщает «Газета.ру».

По мнению Матвеева, такая инициатива Таллина является «стандартным проявлением прибалтийской русофобии». При этом он также считает, что России необходимо готовиться к тому, что в дальнейшем подобные акции продолжатся.

«Ситуация с Эстонией далеко не единственная, да и не самая значимая; в куда более опасной ситуации может оказаться Калининград. Подобные происшествия являются следствием того, что в годы советской власти не придавали значения административным границам между союзными республиками, никто не предполагал, что когда-то страны Прибалтики могут чинить нам препятствия», — считает депутат.

Ранее власти Эстонии запретили движение по автодороге «Вярска – Саатсе».