Песков подтвердил, что Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сейчас проводят телефонный разговор, подтвердил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США", - написал Зарубин в своем Telegram-канале.

Разговор Путина и Трампа стал восьмым с начала года. Прошлый состоялся почти два месяца назад - через несколько дней после саммита на Аляске. Как сообщал портал Axios, тогда американский лидер прервал встречу с представителями ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы пообщаться с российским лидером.

Украинское урегулирование остается центральной темой бесед президентов РФ и США. Москва выражала твердость своих целей и выступала с рядом мирных инициатив - например, с идеей моратория на удары по энергообъектам, - однако Киев их не поддерживал. Другие темы переговоров лидеров России и США - нормализация двусторонних отношений и ситуация на Ближнем Востоке.