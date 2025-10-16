Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп и Путин проведут телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, переговоры президентов России и США пройдут сегодня, 16 октября.
Отмечается, что ключевой темой предстоящей встречи Трампа и Зеленского в Белом доме станет передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.
Ранее Трамп допустил, что может обсудить возможную поставку Tomahawk Украине с Путиным. При этом он подчеркнул, что США будут готовы передать Киеву эти ракеты в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован.