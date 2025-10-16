Сделанные главой ФСБ Александром Бортниковым заявления о подготовке британскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода «Турецкий поток» могли быть восприняты иностранными партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Иностранные партнеры, наверное, услышали эти заявления, это важные заявления», — подчеркнул Песков.

16 октября директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что подразделения британского спецназа SAS принимают непосредственное участие в боевых операциях, направленных против России.

По словам директора ФСБ, британские спецслужбы готовят боевые операции с участием пловцов. Их планируется использовать для атак на объекты критической инфраструктуры в России.

Также он заявил, что Владимир Зеленский имеет полную свободу действий для установления «фашистской диктатуры» на Украине, которую поддерживает Великобритания.