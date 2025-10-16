В МИД РФ выразили готовность помочь в урегулировании на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Марокко Насером Буритой в Москве заявил о том, что Россия готова содействовать процессам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Его слова передаетТАСС.

В МИД РФ выразили готовность помочь в урегулировании на Ближнем Востоке
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем востоке, где уже запущен первый этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Глава МИД РФ в ходе встречи подчеркнул, что важно как можно скорее восстановить процесс ближневосточного урегулирования на принципе двух государств Израиля и Палестины. Также, по его словам, РФ и Марокко рассчитывают, что договоренности в рамках палестино-израильского урегулирования будут строго выполняться.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.