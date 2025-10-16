В МИД РФ выразили готовность помочь в урегулировании на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Марокко Насером Буритой в Москве заявил о том, что Россия готова содействовать процессам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Его слова передаетТАСС.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем востоке, где уже запущен первый этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Глава МИД РФ в ходе встречи подчеркнул, что важно как можно скорее восстановить процесс ближневосточного урегулирования на принципе двух государств Израиля и Палестины. Также, по его словам, РФ и Марокко рассчитывают, что договоренности в рамках палестино-израильского урегулирования будут строго выполняться.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.