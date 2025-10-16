Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские спецслужбы не способны проводить операции против России без участия западных стран. Об этом сообщают «Известия».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о причастности британских спецслужб к атакам, совершенным на территории России. В июне 2025 года в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и сообщили, что целями атак стали военные аэродромы.

Бортников заявил, что Украина организовала эти атаки «под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле».

«Сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. <…> В данном случае это были британцы. Это очевидно», - сказал Песков.

Бортников подчеркивал, что западные элиты с помощью спецслужб пытаются помешать появлению новой архитектуры международных отношений. Он заявил, что спецслужбы стран НАТО имеют прямое отношение к возникновению большинства зон нестабильности - на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.