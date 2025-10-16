В Госдуме ответили на призыв Польши бить по российским НПЗ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может разрушить логистическую цепочку на границе Украины и Польши в ответ на угрозу атак ракетами Tomahawk. Об этом депутат заявил News.ru.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Он призвал использовать эти ракеты для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Мы вполне можем порвать эту логистическую цепочку на границе с Украиной и Польшей, чтобы Tomahawk не были использованы против наших войск. Поэтому здесь вариантов нет», - так Колесник прокомментировал заявления Сикорского.

В Польше сделали неожиданное заявление о РФ

Депутат добавил, что глава МИД Польши разделяет народы вместо того, чтобы способствовать их дружбе. Он предупредил, что такая политика отразится на самой Польше.