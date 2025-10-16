В Государственной Думе посоветовали генсеку НАТО Марку Рютте извиниться за свои оскорбительные слова о российских военных, пригрозив, что в противном случае ответ может последовать «не словами, а делом».

Об этом в комментарии газете "Взгляд" заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, сопроводив свое предупреждение зловещей цитатой из «Мастера и Маргариты».

«Я бы посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте извиниться А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж Воланд», — предупредил парламентарий.

По его словам, российские военные могут наглядно разубедить Рютте в его неправоте.

«Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», — продолжил Колесник.

Собеседник издания также напомнил главе альянса об истории «боевой славы» самого блока, на счету которого победы над странами, почти не имеющими армии.

«Тогда как с чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути – вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», — отметил депутат.

Столь резкая реакция последовала на заявление Марка Рютте, в котором он призвал «не преувеличивать возможности России».

«Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», — заявил генсек НАТО.

Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

На странную риторику главы альянса обратил внимание и руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.