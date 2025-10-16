Спецпредставитель Путина обвинил Байдена в разрушении диалога России и США

Бывший президент США Джо Байден сделал все для разрушения диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Байден, как вы знаете, сделал все, чтобы разрушить любой диалог, любые отношения между Россией и США», — сказал Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что ситуация изменилась при нынешнем президенте США Дональде Трампе, который, по словам Дмитриева, идет на диалог с российской стороной.

«Этот диалог, он гораздо лучше, чем то, что было при Байдене», — отметил спецпредставитель российского лидера.

Ранее Трамп назвал основной причиной конфликта на Украине политику своих предшественников, в частности Джо Байдена и Барака Обаму.