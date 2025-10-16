Володин назвал выдворение россиян из Латвии проявлением геноцида

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания назвал выдворение россиян из Латвии проявлением геноцида.

«Это проявление геноцида. Холода наступают, они взяли стариков и выдворили из страны за их позицию», — заявил Володин.

Он отметил, что высылают не просто не сдавших экзамен по государственному языку, а нелояльных.

«Женщина сдала экзамен по языку, но при этом выступала за запрет сноса памятников нашим воинам, погибшим в Латвии. Её с мужем выслали», — привёл пример Володин.

Он призвал занять жёсткую непримиримую позицию по данному вопросу и не прощать подобного.

Ранее RT поговорил с пенсионером, выдворенным за незнание латышского.

По его словам, из страны могут выдворить ещё 4 тыс. человек.

Правительство России намерено в течение месяца представить Госдуме предложение по ответным экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян.