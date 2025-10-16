Володин назвал выдворение россиян из Латвии проявлением геноцида
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания назвал выдворение россиян из Латвии проявлением геноцида.
«Это проявление геноцида. Холода наступают, они взяли стариков и выдворили из страны за их позицию», — заявил Володин.
Он отметил, что высылают не просто не сдавших экзамен по государственному языку, а нелояльных.
Он призвал занять жёсткую непримиримую позицию по данному вопросу и не прощать подобного.
Ранее RT поговорил с пенсионером, выдворенным за незнание латышского.
По его словам, из страны могут выдворить ещё 4 тыс. человек.
Правительство России намерено в течение месяца представить Госдуме предложение по ответным экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян.