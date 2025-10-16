Володин: Латвия встала на путь нацистской Германии, преследуя за инакомыслие

Латвия, депортируя граждан России, преследуя их за инакомыслие, встает на путь нацистской Германии. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Дума ТВ. "Латвия встает на путь нацистской Германии, преследует за инакомыслие, высылает престарелых, стариков. Это что такое? Это то же самое, что делал Гитлер", — заявил он. По словам Володина, европейские страны "домолчались" до того момента, когда "фашизм стучался в каждую из этих стран". Он добавил, что политическим лидерам из других государств необходимо проснуться и понять, к чему это может привести. Председатель ГД подчеркнул, что Россия должна занять жесткую позицию по вопросу депортации россиян из Латвии. По его словам, подобное поведение нельзя прощать.