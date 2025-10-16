В Госдуме высказались о скандальной идее улучшить демографию

Демографические проблемы невозможно решить, вогнав людей в нищету, однако кризис можно преодолеть с помощью корректных мер поддержки. Об этом заявила News.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее парламентарий Олег Матвейчев заявил о связи высокого достатка с низкой рождаемостью. По его словам, мировой опыт говорит о том, что «самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не согласилась с такой позицией своего коллеги.

«Не надо всех ввергать в нищету — люди не начнут рожать. Это [зависит] от уровня развития общества. Мы не одни такие, это беда не только России. Причем РФ по сравнению с другими странами, взять ту же самую Японию, еще неплохо выглядит. Поэтому я не думаю, что коллега имел в виду буквально то, что он сказал», — пояснила Бессараб.

Она отметила, что сейчас молодые люди принимают решение сосредоточиться на материальном благосостоянии и откладывают рождение детей, так как нет необходимости в большом количестве членов семьи, чтобы успешно обрабатывать землю, как это было раньше.

«В мегаполисе люди ограничены в средствах, и длительные выплаты ипотеки обязывают в какой-то степени сконцентрироваться именно на достижении цели благосостояния семьи. Поэтому многие часто ограничивают себя в деторождении», — констатировала Бессараб.

По мнению парламентария, для улучшения демографической ситуации нужно развивать семьи и помогать им. При этом детский бюджет на ближайшие три года составляет 10 трлн рублей.