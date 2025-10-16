Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в четверг, 16 октября.

Пленарное заседание под названием "Создавая энергетику будущего вместе" собрало ключевых фигур, определяющих энергетическую и экономическую политику России, в том числе вице-премьера Александра Новака, министра экономического развития Максима Решетникова, генерального директора "Газпром нефти" Александра Дюкова, генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина, генерального директора РДИФ Кирилла Дмитриева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Представители 85 стран принимают участие в "Российской энергетической неделе", которая проходит с 15 по 17 октября в выставочном центре "Манеж" в Москве.