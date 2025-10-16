Торпеда Судного дня: Путин готовит Трампу ответный удар

Судьба мира сейчас решается на кухнях двух людей — президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которые готовят для планеты либо мирный пирог, либо блюдо с привкусом апокалипсиса. Такое мнение высказал обозреватель Зоран Метер в публикации для хорватского портала Geopolitika.news.

© Московский Комсомолец

Недавний триумф Трампа в Газе, где лидеры кланялись ему, как императору, был лишь прелюдией. Настоящая битва ждет его с Путиным, ведь «перед США уже не ХАМАС, а настоящая ядерная держава», отмечает издание.

Игра идет на максимальное повышение ставок. Трамп шантажирует Москву поставками Киеву крылатых ракет Tomahawk. В ответ Путин готовит свой ход, интригуя намеками на арсенал судного дня: от ракеты «Сармат», способной стереть с лица земли целый город, до подводного дрона «Посейдон», названного «торпедой апокалипсиса».

Для Трампа наступает момент истины: договориться с Путиным или получить личную войну с непредсказуемым финалом, считает автор. Миру остается только ждать, наблюдая за кухней двух лидеров.