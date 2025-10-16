Мишустин сообщил о помощи нескольким регионам для подготовки к зимнему сезону

Отопительный сезон в большинстве уголков страны уже начался, и правительство продолжает оказывать поддержку регионам для укрепления материально-технической базы.

Дополнительное финансирование получат Белгородская и Брянская области.

"На многих территориях уже устанавливается зимняя погода. Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Субъекты Федерации смогут приобрести модульные котельные и стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По всей стране реализуются программы присоединения социальных объектов, предприятий ЖКХ и частных домовладений к газовым сетям. В ряде случаев к магистралям стараются подключить целые регионы. Так, например, строится газопровод для Мурманской области, который будет снабжать и Карелию. На Камчатке возводится морской терминал по приему сжиженного газа.

"До завершения этих проектов Мурманская область и Камчатский край получают из федерального бюджета средства для закупок мазута. Такой временный порядок позволяет обеспечить котельные и ТЭЦ топливом для подачи тепла и электричества", - заявил председатель правительства.

Чтобы закрыть потребности Камчатки в топливе в зимний период, регион получит еще более одного миллиарда рублей.

Также Михаил Мишустин сообщил о предоставлении свыше 600 миллионов рублей Оренбургской области. В прошлом году она пострадала от серьезного паводка, который нанес ущерб тысячам жителей и инфраструктуре. Как отметил премьер, местные власти оперативно помогли людям материально, чтобы они могли отремонтировать или приобрести новое жилье, и теперь правительство компенсирует эти расходы.

Обсудили на заседании решение для реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство". По стране сейчас возводятся и реконструируются сотни объектов отрасли, в том числе гостиницы, аквапарки, горнолыжные комплексы и круглогодичные курорты. Многие из них строятся с использованием льготных кредитов, выданных банками и государственными институтами развития. "Низкая ставка по ним формируется благодаря субсидиям из федерального бюджета. Дополнительно выделим на эти цели 4,5 миллиарда рублей, а всего в текущем году - порядка 25 миллиардов", - заявил Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвященной доступности жилья. До 1 декабря 2025 года минстрою совместно с рядом заинтересованных ведомств предстоит разработать план технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учетом перехода на цифровые решения и повышения производительности труда. В этот же срок минстрою и минэкономразвития предстоит оценить необходимость включения в единый план по достижению национальных целей развития дополнительных индикаторов, отражающих уровень доступности жилья и его ключевые факторы - стоимость строительства, ипотечный платеж.

В правительство также представят предложения для усовершенствования правового регулирования строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. В частности, министерства проработают возможность раскрытия счетов при несоответствии построенного дома его проектным характеристикам.