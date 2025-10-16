Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом говорится в думской электронной базе.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение было подписано в Москве в ходе встречи сторон 7 мая.

В начале октября президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и РФ сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на десять лет. Соглашение формализует стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Журналист-международник Олег Ясинский заявил, что укрепление связей Москвы и Каракаса — это не сигнал, а ультиматум для США.