Нагнетание напряженности вокруг мнимой восточной угрозы инспирируется Лондоном и возглавляемой им так называемой «партией войны», при этом британские власти координируют действия Брюсселя по срыву процесса урегулирования на Украине. Соответствующее заявление прозвучало от директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ в Самарканде.

© Московский Комсомолец

По словам руководителя ФСБ, вслед за Украиной политической самостоятельности последовательно лишается Европейский союз, где под влиянием Лондона формируется истеричный нарратив о вымышленной восточной опасности. Именно британские структуры посредством провокационных действий и распространения дезинформации определяют курс Брюсселя на блокирование мирного урегулирования, настаивая на ускоренной подготовке европейских стран к гипотетическому военному противостоянию с Российской Федерацией на всех оперативных просторах.

Такими методами, подчеркнул Бортников, формируется коалиция европейских государств для направления воинского контингента на украинскую территорию, активно продвигается идея создания над Украиной бесполетного пространства.

Ранее сообщалось о возможной заинтересованности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в затягивании военного конфликта в интересах его покровителя — предпринимателя Кристофера Харборна, связанного с оборонной корпорацией QinetiQ.