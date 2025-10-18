Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объясняет милитаризацию Европы планами Киева воевать еще три года. Об этом сообщает «Царьград».

«Это та самая партия агрессивно настроенных, душевно нездоровых, которые прокачивают тему, которая должна объяснить милитаризацию Западной Европы. Кому объяснить? Своему собственному населению, которому нужно, как они постоянно повторяют, потуже затянуть пояса», — отметила Захарова.

14 октября Сикорский призвал страны Европы готовиться к поддержке Украины в течение еще трех лет. По его словам, именно столько, по расчетам украинских властей, продлятся боевые действия с Россией.

Речь об этом зашла во время выступления Сикорского в британском парламенте, куда он привез сбитый российский дрон «Герань» в качестве наглядной демонстрации угрозы.

Депутат Госдумы Максим Иванов беседе с Инфо24 заявил, что страны Запада проводят «безумную политику» и пытаются сподвигнуть Киев на продолжение боевых действий вместо проведения переговоров с Россией.

Ранее Сикорский призвал не бояться передать Tomahawk Украине.